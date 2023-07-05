Компьютеры Mac почти превратились в игровую платформу

Game Porting Tool, основанный на популярной платформе с открытым исходным кодом Wine, предлагает несколько улучшений по сравнению с оригинальной версией. Он может переводить DirectX 12 в Metal 3 в режиме реального времени, что позволяет добиться оригинальной производительности и лучшего впечатления от игры.

Apple уже выпустила обновление для Game Porting Tool, повышающее производительность игр. В ходе тестов такие игры, как Elder Ring и Cyberpunk, показали улучшенную частоту кадров на компьютерах Mac с чипом M1 Max. Однако существуют некоторые проблемы совместимости с чипами Ultra.

В новой версии также добавлена поддержка 32-битного программного обеспечения.