Компьютеры официально признали лучшей игровой платформой всех времён

В рамках церемонии ПК завоевал звание лучшего оборудования всёх времён. Платформа набрала 17% голосов. Награду принял глава Valve Гейб Ньюэлл (Gabe Newell).

Больше удивил победитель в номинации «Лучшая игра всех времён». Публика должна была выбрать из 20 наименований, в список входили и классические игры (Pac-Man, Tetris), и более современные (GTA V). В итоге награду получила Dark Souls (12% голосов).

А вот и все победители: