Компьютеры официально признали лучшей игровой платформой всех времён

Игры
Сегодня в 17:59
2 мин.
Компьютеры официально признали лучшей игровой платформой всех времёнНазвана и лучшая игра всех времён
На днях прошла ежегодная церемония награждения за лучшие компьютерные игры Golden Joystick Awards. В её рамках выбрали лучшую игровую платформу всех времён.
В рамках церемонии ПК завоевал звание лучшего оборудования всёх времён. Платформа набрала 17% голосов. Награду принял глава Valve Гейб Ньюэлл (Gabe Newell).
Больше удивил победитель в номинации «Лучшая игра всех времён». Публика должна была выбрать из 20 наименований, в список входили и классические игры (Pac-Man, Tetris), и более современные (GTA V). В итоге награду получила Dark Souls (12% голосов).
А вот и все победители:
- Лучшая история — Life is Strange: True Colors
- Лучшая мультиплеерная игра — It Takes Two
- Лучший звук — Resident Evil: Village
- Лучший визуальный дизайн — Ratchet and Clank: Rift Apart
- Лучшее дополнение — Ghost of Tsushima: Iki Island Expansion
- Мобильная игра года — League of Legends: Wild Rift
- Лучшее игровое оборудование — PS5
- Лучшая инди-игра — Death's Door
- Студия года — Capcom
- Лучший исполнитель — Мэгги Робертсон (Леди Димитреску)
- Прорыв года — Housemarque
- Лучшее игровое сообщество — Final Fantasy 14
- «В неё всё ещё играют» — Final Fantasy 14
- ПК-игра года — Hitman 3
- Nintendo-игра года — Metroid Dread
- Xbox-игра года — Psychonauts 2
- PlayStation-игра года — Resident Evil Village
- Самая ожидаемая игра — Elden Ring
- Выбор критиков — Deathloop
- Лучшая игра года — Resident Evil Village
- Лучшее игровое оборудование всех времён — ПК
- Лучшая игра всех времён — Dark Souls
Источник: TechSpot