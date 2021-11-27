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Компьютеры официально признали лучшей игровой платформой всех времён

Названа и лучшая игра всех времён
На днях прошла ежегодная церемония награждения за лучшие компьютерные игры Golden Joystick Awards. В её рамках выбрали лучшую игровую платформу всех времён.
Компьютеры официально признали лучшей игровой платформой всех времён

В рамках церемонии ПК завоевал звание лучшего оборудования всёх времён. Платформа набрала 17% голосов. Награду принял глава Valve Гейб Ньюэлл (Gabe Newell).

Больше удивил победитель в номинации «Лучшая игра всех времён». Публика должна была выбрать из 20 наименований, в список входили и классические игры (Pac-Man, Tetris), и более современные (GTA V). В итоге награду получила Dark Souls (12% голосов).

А вот и все победители:

  • Лучшая история — Life is Strange: True Colors
  • Лучшая мультиплеерная игра — It Takes Two
  • Лучший звук — Resident Evil: Village
  • Лучший визуальный дизайн — Ratchet and Clank: Rift Apart
  • Лучшее дополнение — Ghost of Tsushima: Iki Island Expansion
  • Мобильная игра года — League of Legends: Wild Rift
  • Лучшее игровое оборудование — PS5
  • Лучшая инди-игра — Death's Door
  • Студия года — Capcom
  • Лучший исполнитель — Мэгги Робертсон (Леди Димитреску)
  • Прорыв года — Housemarque
  • Лучшее игровое сообщество — Final Fantasy 14
  • «В неё всё ещё играют» — Final Fantasy 14
  • ПК-игра года — Hitman 3
  • Nintendo-игра года — Metroid Dread
  • Xbox-игра года — Psychonauts 2
  • PlayStation-игра года — Resident Evil Village
  • Самая ожидаемая игра — Elden Ring
  • Выбор критиков — Deathloop
  • Лучшая игра года — Resident Evil Village
  • Лучшее игровое оборудование всех времён — ПК
  • Лучшая игра всех времён — Dark Souls
Источник: TechSpot
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