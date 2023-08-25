Конкурент Steam готов отказаться от денег ради эксклюзивности игр

Этот шаг контрастирует с обычной моделью разделения доходов, при которой разработчики сохраняют 88% своих доходов, а Epic получает 12%. Разработчики, решившие сделать свои игры эксклюзивными для Epic Games Store в этот период, также получат преимущество: их игры будут отмечены специальными значками, размещены на главной странице и в специальных коллекциях.

При этом разработчики по-прежнему могут одновременно выпускать свои игры на собственных платформах.

Помогут ли такие меры «свергнуть» Steam с пьедестала – покажет время. Но если вы спросите меня, то вряд ли у них это выйдет. У детища Valve слишком большой кредит доверия среди пользователей.