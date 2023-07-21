Конкурент Steam запустил летнюю распродажу: скидки в Epic Games Store до 75%

Так, Alan Wake Remastered можно купить всего за $11,99 (скидка 18 долларов), а Far Cry 6 - за $14,99 (скидка $45). Red Dead Redemption 2, например, можно купить всего за $19,79 (скидка $40).

Со скидкой также продают свежие игры, в том числе ремейк System Shock по цене $31,99 (скидка 8 долларов) и ремейк Dead Space за 41,99 долларов. Поклонники «Звездных войн» могут погрузиться в Star Wars Jedi: Survivor по цене $52,49 доллара (скидка 17 долларов).

В продаже имеются десятки других игр, поэтому сейчас самое время пополнить запасы любимых игр и попробовать новые. С полным списком игр со скидкой в Epic Games Store можно ознакомиться в источнике.

Но стоит отметить, что все игры в магазине доступны в российском регионе, а для покупки придется использовать «костыли», но инструкции в рунете найти не сложно.