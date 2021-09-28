Консоль Nintendo Switch OLED стала претендентом на звание лучшего портативного устройства для игр в истории

Обозреватель издания Engadget Крис Наудус оценил устройство и сделал некоторые предварительные выводы. По сравнению с другими портативными консолями Switch OLED выигрывает за счёт обновлённого OLED дисплея. который имеет диагональ 7“, мягкого на ощупь и потому приятного корпуса и 64 ГБ памяти. В целом, по словам Наудуса, корпус остался прежним, но несколько изменился дизайн: кнопки питания и звука перешли вверх и стали более узкими, при этом более ощутимыми. За счёт увеличенного дисплея устройство в целом выглядит «стройнее», как выразился Наудус, и ощутимо тяжелее по весу.