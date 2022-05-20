Консоль Xbox обошла по продажам Playstation на ее родине

Учитывая, на прошлой неделе PlayStation 5 было продано 49 798 единиц, а Xbox Series S - 1000, что позволяет предположить, что, как и во многих других частях мира, колебания продаж связаны с доступностью консолей.

Аналогичным образом, Xbox Series X на прошлой неделе было продано 3 508 единиц, в то время как на этой неделе - только 105.

Согласно недавнему отчету, по состоянию на февраль в Японии было продано всего 2,3 миллиона консолей Xbox всех поколений с момента появления оригинальной консоли в стране 20 лет назад. Подавляющее большинство из них - это продажи Xbox 360, которых было 1 616 128.