Консолей нет, панель есть: Sony начнет продажу цветных сменных панелей для PS5 17 июня

В конце прошлого года компания объявила о начале производства панелей для PS5 в пяти дополнительных цветах. Тогда Sony заявила, что пластины Midnight Black и Cosmic Red поступят в продажу в начале 2022 года, а три оставшихся цвета - Nova Pink, Starlight Blue и Galactic Purple - позже.

Теперь покупатели в США, Великобритании, Франции, Германии, Бельгии, Нидерландах и Люксембурге могут оформить предварительный заказ на новые панели через сайт PlayStation Direct, а 17 июня они поступят в основную продажу. Их стоимость составит $55 или £45.