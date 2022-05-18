Консолей нет, панель есть: Sony начнет продажу цветных сменных панелей для PS5 17 июня

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Консолей нет, панель есть: Sony начнет продажу цветных сменных панелей для PS5 17 июняПредзаказ есть, но не для всех
В России все еще тяжело купить последнее поколение консолей Sony. И пока многие российские геймеры могут лишь ждать улучшения ситуации с поставками, японская компания продолжает развитие консоли, и не всегда это связано с играми. Так, в следующем месяце Sony выпустит три новых чехла для консоли PlayStation 5.
В конце прошлого года компания объявила о начале производства панелей для PS5 в пяти дополнительных цветах. Тогда Sony заявила, что пластины Midnight Black и Cosmic Red поступят в продажу в начале 2022 года, а три оставшихся цвета - Nova Pink, Starlight Blue и Galactic Purple - позже.
Теперь покупатели в США, Великобритании, Франции, Германии, Бельгии, Нидерландах и Люксембурге могут оформить предварительный заказ на новые панели через сайт PlayStation Direct, а 17 июня они поступят в основную продажу. Их стоимость составит $55 или £45.
Источник:Engadget
Автор:Максим МногословныйТеги:
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