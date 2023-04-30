Консоли-то покупают, а игры нет: аналитик об отчете Sony

Ежемесячное количество активных пользователей PlayStation Network снизилось до 108 миллионов - 112 миллионов в четвертом квартале 2022 года. В то время как число подписчиков PlayStation Plus немного увеличилось до 47,4 миллиона, продажи игр упали до 68 миллионов копий, по сравнению с 70,5 миллионами в том же квартале прошлого года.

Аналитики предполагают, что ситуация, когда владельцы PlayStation не покупают новые игры, несмотря на растущий спрос на саму консоль и ее сервисы, пройдет достаточно быстро.

Они также считают, что отсутствие крупных игровых релизов от Sony в первом квартале 2023 года и гарнитура PlayStation VR2, не принесшая значительного роста подразделению, способствовали такому спаду. Аналитики теперь ждут выхода игр для мобильных устройств и сервисов PlayStation, чтобы понять, смогут ли они оживить показатели продаж.