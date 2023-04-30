Консоли-то покупают, а игры нет: аналитик об отчете Sony«Игорь тонет»
Компания Sony Interactive Entertainment отчиталась об успехах своего подразделения PlayStation за первый квартал 2023 года, но при этом стало известно, что продажи игр снизились, об это рассказал аналитик Toyo Securities.
Ежемесячное количество активных пользователей PlayStation Network снизилось до 108 миллионов - 112 миллионов в четвертом квартале 2022 года. В то время как число подписчиков PlayStation Plus немного увеличилось до 47,4 миллиона, продажи игр упали до 68 миллионов копий, по сравнению с 70,5 миллионами в том же квартале прошлого года.
Аналитики предполагают, что ситуация, когда владельцы PlayStation не покупают новые игры, несмотря на растущий спрос на саму консоль и ее сервисы, пройдет достаточно быстро.
Они также считают, что отсутствие крупных игровых релизов от Sony в первом квартале 2023 года и гарнитура PlayStation VR2, не принесшая значительного роста подразделению, способствовали такому спаду. Аналитики теперь ждут выхода игр для мобильных устройств и сервисов PlayStation, чтобы понять, смогут ли они оживить показатели продаж.