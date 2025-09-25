Консольный эксклюзив Xbox Microsoft Flight Simulator 2024 выйдет на PlayStation 5

Опубликовано 25 сентября 2025, 17:401 мин.
Консольный эксклюзив Xbox Microsoft Flight Simulator 2024 выйдет на PlayStation 5В декабре
Microsoft Flight Simulator 2024 станет доступен владельцам PlayStation 5 8 декабря этого года. Анонс был представлен с новым трейлером во время шоу PlayStation State of Play. Для консоли разрабатывается поддержка PlayStation VR2, что появится в виде бесплатного обновления в 2026 году.
© Microsoft
Разработчики учли особенности контроллера DualSense: адаптивные триггеры реагируют на скорость и тип поверхности при рулении, динамик контроллера воспроизводит сообщения от диспетчера. Гироскоп, подсветка и сенсорная панель тоже используются.
Игра создаётся студией Asobo Studio совместно с Microsoft Game Studios. Владельцы версии для PlayStation 5 получат те же обновления, что и на ПК и Xbox: World Updates и Sim Updates, бесплатно и автоматически.