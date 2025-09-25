Консольный эксклюзив Xbox Microsoft Flight Simulator 2024 выйдет на PlayStation 5

Разработчики учли особенности контроллера DualSense: адаптивные триггеры реагируют на скорость и тип поверхности при рулении, динамик контроллера воспроизводит сообщения от диспетчера. Гироскоп, подсветка и сенсорная панель тоже используются.

Игра создаётся студией Asobo Studio совместно с Microsoft Game Studios. Владельцы версии для PlayStation 5 получат те же обновления, что и на ПК и Xbox: World Updates и Sim Updates, бесплатно и автоматически.