Контроллеры Nintendo Switch 2 будут работать и как компьютерная мышь

Опубликовано 08 февраля 2025, 06:001 мин.
Контроллеры Nintendo Switch 2 будут работать и как компьютерная мышьJoy-Con'ы
Новые патенты Nintendo свидетельствуют о том, что компания работает над контроллерами Joy-Con для Switch 2, которые могут работать как компьютерная мышь. Патенты показывают, что Joy-Con можно будет использовать на плоской поверхности, а оптический датчик позволит перемещать контроллер так же, как мышь. На эту функцию, кстати, намекнули в недавнем тизерном ролике Switch 2, где было видно, как контроллеры скользят по земле.
Патенты намекают на то, что Nintendo может представить контроллер традиционного для компани типа с похожей на мышь функциональностью. Этот контроллер можно будет использовать таким образом, чтобы игроки могли перемещать его по поверхности, как мышь.
Кроме того, патенты предполагают, что Joy-Con'ы можно будет прикреплять к аксессуарам на магнитах, например, ремешок на запястье. Есть также намеки на зарядную док-станцию для контроллеров.
Выход Switch 2 ожидается в 2025 году.