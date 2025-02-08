Игры
Опубликовано 08 февраля 2025, 06:00
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Контроллеры Nintendo Switch 2 будут работать и как компьютерная мышь

Joy-Con'ы
Новые патенты Nintendo свидетельствуют о том, что компания работает над контроллерами Joy-Con для Switch 2, которые могут работать как компьютерная мышь. Патенты показывают, что Joy-Con можно будет использовать на плоской поверхности, а оптический датчик позволит перемещать контроллер так же, как мышь. На эту функцию, кстати, намекнули в недавнем тизерном ролике Switch 2, где было видно, как контроллеры скользят по земле.
Контроллеры Nintendo Switch 2 будут работать и как компьютерная мышь
© WIPO

Патенты намекают на то, что Nintendo может представить контроллер традиционного для компани типа с похожей на мышь функциональностью. Этот контроллер можно будет использовать таким образом, чтобы игроки могли перемещать его по поверхности, как мышь.

Кроме того, патенты предполагают, что Joy-Con'ы можно будет прикреплять к аксессуарам на магнитах, например, ремешок на запястье. Есть также намеки на зарядную док-станцию для контроллеров.

Выход Switch 2 ожидается в 2025 году.

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
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