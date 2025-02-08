Контроллеры Nintendo Switch 2 будут работать и как компьютерная мышь

Патенты намекают на то, что Nintendo может представить контроллер традиционного для компани типа с похожей на мышь функциональностью. Этот контроллер можно будет использовать таким образом, чтобы игроки могли перемещать его по поверхности, как мышь.

Кроме того, патенты предполагают, что Joy-Con'ы можно будет прикреплять к аксессуарам на магнитах, например, ремешок на запястье. Есть также намеки на зарядную док-станцию для контроллеров.

Выход Switch 2 ожидается в 2025 году.