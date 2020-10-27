Кооперативный экшен Warhammer: Vermintide 2 стал временно бесплатным

Акция стартовала в магазине Steam. Ещё 5 дней игра доступна бесплатно. За это время надо решить, хотите ли вы её купить — она стоит 128 рублей вместо 515. Акция приурочена к пятилетней годовщине серии.

Игра Warhammer: Vermintide 2 вышла в марте 2018 года. В миссиях в игре участвуют четыре игрока. Если нужное число людей не находится, то за них играет компьютер. После прохождения миссий игроки получают амуницию и вооружение. Сюжет игры разворачивается вокруг имперского города Хельмгарт. Warhammer: Vermintide 2 получила преимущественно положительные отзывы.