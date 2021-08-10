Королевская битва PUBG: Battlegrounds стала временно бесплатной

PUBG Free Play Week продлится с 10 по 16 августа. Все награды, в том числе в Pass и Mission, а также XP и BP, можно получить во время бесплатной недели. Кроме того, все миссии и статистика будут записаны, чтобы игроки могли отслеживать свои достижения.

Помимо этого, разработчики игры подготовили специальные мероприятия. Нужно будет, например, выжить в течение 200 минут. За все миссии будут давать награды.

PUBG: Battlegrounds доступна бесплатно только в Steam. с