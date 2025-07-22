Корпус Nintendo Switch 2 OLED утек в продажу — консоль уже в разработке

Продавец предлагает средние рамки белого и серебристого цветов, якобы произведённые в 2024 году как прототипы. Основное отличие от оригинальной Switch заключается в изменённой маркировке на боковой части корпуса.

Учитывая ассортимент продавца — запчасти для PlayStation 5, оригинальных Switch и комплектующих для Switch 2 — существует вероятность, что эти детали действительно связаны с новой консолью Nintendo.