Космический симулятор Star Citizen стал временно бесплатным

Star Citizen — это симулятор, который сейчас разрабатывается Cloud Imperium Games. В настоящее время проходит внутриигровое событие Intergalactic Aerospace Expo 2950. Оно позволит испытать каждый космический корабль в игре. А их более 100. Что интересно, игрокам будут доступны не все модели сразу. У каждого производителя кораблей будет один день во время шоу.

Игроки в течение бесплатного периода смогут испытать и новый корабль Nomad компании Consolidated Outland. Это универсальный многоцелевой грузовой звездолёт. Он подойдёт для начинающих игроков.

Нужно просто скачать Star Citizen (по Fly Now), зарегистрироваться и начать летать. Игру стоит устанавливать на SSD.