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Космический «ужастик» Alien: Isolation раздают бесплатно
До завтра, 19:00
В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача космического «ужастика» Alien: Isolation. Скачать игру, не потратив ни копейки, можно будет в течение суток.
Игра будет бесплатной до 19:00 по московскому времени 22 декабря. В обычное время Alien: Isolation стоит 1369 рублей.
Alien: Isolation — это игра 2014 года в жанре Survival Horror с элементами стелса. Игра, как можно догадаться по названию, создавалась с оглядкой на фильм 1979 года «Чужой». В Alien: Isolation много увидеть много атрибутики из кино. Игрокам придётся проходить квест на выживание, пробираясь по станции «Севастополь».
Напомним, Alien: Isolation раздают бесплатно в рамках большой акции. Epic Games Store будет до конца года отдавать каждый день по игре. По слухам, завтра бесплатной станет Metro 2033.