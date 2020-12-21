Космический «ужастик» Alien: Isolation раздают бесплатно

Игра будет бесплатной до 19:00 по московскому времени 22 декабря. В обычное время Alien: Isolation стоит 1369 рублей.

Alien: Isolation — это игра 2014 года в жанре Survival Horror с элементами стелса. Игра, как можно догадаться по названию, создавалась с оглядкой на фильм 1979 года «Чужой». В Alien: Isolation много увидеть много атрибутики из кино. Игрокам придётся проходить квест на выживание, пробираясь по станции «Севастополь».