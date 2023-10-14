Котик покинет Activision Blizzard в начале следующего года

Котик рассматривал возможность ухода со своего поста в конце 2021 года на фоне бурного развития компании, после Activision Blizzard столкнулась с судебным иском от штата Калифорния, в котором утверждалось о «братской культуре», неравенстве в оплате труда и сексуальных домогательствах. В докладе Wall Street Journal также утверждалось, что Котик не отреагировал на сотни заявлений о злоупотреблениях в компании. Ситуация привела к забастовкам сотрудников и призывам к отставке Котика.

Приобретение Activision компанией Microsoft обеспечило Котику «изящный уход»: по оценкам, после завершения сделки Котик получит около 375 млн долларов.

Смена руководства произошла после более чем 30-летнего пребывания Котика у руля Activision, в течение которого он руководил ее слиянием с Blizzard и сыграл ключевую роль в росте и трансформации компании.