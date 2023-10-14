Котик покинет Activision Blizzard в начале следующего года

Котик покинет Activision Blizzard в начале следующего годаСпустя 30 лет
Бобби Котик, многолетний генеральный директор Activision Blizzard, покинет компанию 1 января 2024 г. после успешного приобретения игрового гиганта компанией Microsoft за 69 млрд долларов. Изначально Котик заявлял, что останется на посту генерального директора до конца 2023 года, оставляя при этом некоторую неопределенность в отношении своих планов на следующий год. Эта новость знаменует собой значительные перемены в индустрии видеоигр.
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Котик рассматривал возможность ухода со своего поста в конце 2021 года на фоне бурного развития компании, после Activision Blizzard столкнулась с судебным иском от штата Калифорния, в котором утверждалось о «братской культуре», неравенстве в оплате труда и сексуальных домогательствах. В докладе Wall Street Journal также утверждалось, что Котик не отреагировал на сотни заявлений о злоупотреблениях в компании. Ситуация привела к забастовкам сотрудников и призывам к отставке Котика.
Приобретение Activision компанией Microsoft обеспечило Котику «изящный уход»: по оценкам, после завершения сделки Котик получит около 375 млн долларов.
Смена руководства произошла после более чем 30-летнего пребывания Котика у руля Activision, в течение которого он руководил ее слиянием с Blizzard и сыграл ключевую роль в росте и трансформации компании.