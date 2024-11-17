Критика Steam за «расистский и насильственный» контент дошла до властей США

Опубликовано 17 ноября 2024, 10:301 мин.
Критика Steam за «расистский и насильственный» контент дошла до властей СШАРеакция сенатора
Опубликованный Антидиффамационной лигой (ADL) отчёт о «беспрецедентном» росте расистского и насильственного контента в сообществе Steam привлёк внимание сенатора США Марка Уорнера. В письме генеральному директору Valve Гейбу Ньюэллу Уорнер выразил обеспокоенность, отметив, что аудитория Steam превышает 100 миллионов пользователей, что делает платформу сравнимой с традиционными соцсетями.
Сенатор напомнил о правилах Steam, запрещающих размещение незаконного, насильственного или оскорбительного контента, и призвал компанию привести свои методы модерации «в соответствие с отраслевыми стандартами». Уорнер предупредил, что бездействие может привлечь внимание федеральных властей.
Valve в 2023 году компания уже подвергалась критике Сенатом США из-за «расистского поведения игроков в Dota 2».
И это они ещё не слышали шуток о мамах.