Критиков уличили в завышении оценок толерантным играм

Анализом данных занялся портал UNZ, который имеет спорную репутацию за пропаганду белого национализма. Его авторы пришли к выводу, что критики часто завышают играм оценку в угоду толерантности. В качестве примеров журналисты приводят Wolfenstein II: The New Colossus, которую критики ценили на 86 баллов, а игроки — на 67, и Far Cry 5 (78 против 61). Авторы ресурса утверждают, что в играх критикуются расистские взгляды, отсталость и религиозность. А вот игровой процесс у них непримечателен.

В Deus Ex: Mankind Divided (83 против 67), например, якобы заметны отсылки к движению Black Lives Matter в защиту афроамериканцев. При этом игра имеет микротранзакции. В Fallout 4 же (84 против 55) были намёки на систему перевозки рабов до Гражданской войны в США, а вот игровой процесс у неё выглядел блеклым.