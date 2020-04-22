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Кровавую игру о выживании при нападении маньяка отдают со скидкой -60%
Dead by Dayligh
Сервис цифровой дистрибуции Steam запустил акцию, в рамках которой кровавую игру о выживании при нападении маньяка отдают со скидкой -60%. Речь о многопользовательской игре Dead by Daylight.
Dead by Daylight представляет из себя многопользовательский тайтл, в котором одному из игроков предстоит сыграть за маньяка, тогда как остальным игрокам необходимо от него сбежать. Напомним, что ранее игра продавалась за 499 рублей, тогда как в рамках акции ее можно урвать всего за 199 рублей. Кроме того, со скидкой можно также приобрести специально издание, в котором в роли главных героев выступают персонажи из популярного сериала “Очень странные дела”. Если ранее данное издание продавалось за 867 рублей, то сейчас оно доступно за 377.
Акция продлится до 24 апреля.