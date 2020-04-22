Кровавую игру о выживании при нападении маньяка отдают со скидкой -60%

Dead by Daylight представляет из себя многопользовательский тайтл, в котором одному из игроков предстоит сыграть за маньяка, тогда как остальным игрокам необходимо от него сбежать. Напомним, что ранее игра продавалась за 499 рублей, тогда как в рамках акции ее можно урвать всего за 199 рублей. Кроме того, со скидкой можно также приобрести специально издание, в котором в роли главных героев выступают персонажи из популярного сериала “Очень странные дела”. Если ранее данное издание продавалось за 867 рублей, то сейчас оно доступно за 377.

Акция продлится до 24 апреля.