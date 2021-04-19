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Сегодня в 15:24
Крупные российские магазины перестали продавать PlayStation 4
Slim и Pro
В крупных российских сетевых магазинах вроде «Эльдорадо», «М.Видео», DNS, Ozon, «1С Интерес», «Ситилинк» перестали продавать PlayStation 4 Slim и PlayStation 4 Pro. Нет ни стандартных версий, ни бандлов.
Как пишет Geeks Empire, ранее Sony сообщала, что перестанет производить консоли уже в марте 2021 года. Например, для японского рынка компания обещала продолжить производить только PS4 Slim на 500 ГБ в чёрном цвете.
Отмечается, что в магазинах ещё остаются геймпады DualShock 4.
Любопытно то, что новое поколение консоли — PlayStation 5 — всё ещё находится в дефиците. Купить приставку просто так в России сложно. Компания Sony пока не прокомментировала сложившуюся ситуацию.