Крупные российские магазины перестали продавать PlayStation 4

Как пишет Geeks Empire, ранее Sony сообщала, что перестанет производить консоли уже в марте 2021 года. Например, для японского рынка компания обещала продолжить производить только PS4 Slim на 500 ГБ в чёрном цвете.

Отмечается, что в магазинах ещё остаются геймпады DualShock 4.

Любопытно то, что новое поколение консоли — PlayStation 5 — всё ещё находится в дефиците. Купить приставку просто так в России сложно. Компания Sony пока не прокомментировала сложившуюся ситуацию.