Крупный сайт по отслеживанию взлома игр объявил о закрытии

Администрация объяснила, что единственный источник дохода для неё — продажа игр на площадках магазинов-партнёров. Сейчас же выпускается очень мало AAA-релизов. CrackWatch получает мало денег, и не больше не может себе позволить платить за серверы.

Авторы сайта также заявили, что могли бы попробовать «более навязчивую рекламу», но уважают посетителей. Поэтому CrackWatch закрыли на несколько месяцев, до тех пор, пока не будет выпущено больше крупнобюджетных игр.

По сути, CrackWatch — это просто новостной сайт, который сообщает о статусе взлома видеоигр. Он не предоставляет никаких незаконных ссылок.