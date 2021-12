Кто быстрее: ноутбук на «задушенной» RTX 3060 или настольный ПК с полноценной RTX 2060?

Конфигурации ноутбука (Gigabyte G5 KC; процессор Intel Core i5 10500H, видеокарта GeForce RTX 3060 6GB, оперативная память 2x8GB RAM 3200) и настольного компьютера (процессор AMD Ryzen 5 3600, видеокарта RTX 2060, оперативная память 2x8GB RAM 3600Mhz) сравнили в десяти игровых проектах. Среди игр - Forza Horizon 5, Horizon Zero Dawn, Red Dead Redemption 2, Shadow Of The Tomb Raider, Far Cry 6, Cyberpunk 2077, Metro Exodus, The Witcher 3, GTA V, Borderlands 3.

В Forza Horizon 5 на ультра-настройках в Full HD частота кадров составила 81 к/с (GeForce RTX 3060) и 71 к/с (RTX 2060).

Horizon Zero Dawn запускается также в Full HD и с установленным качеством графики Ultimate. Средний FPS при этом равнялся с RTX 3060 - 86 к/с, с RTX 2060 - 72 к/с.

В Red Dead Redemption 2 на ультра-настройках в 1080p можно получить в среднем 61 к/с и 54 к/с (с RTX 3060 и RTX 2060 соответственно).

Shadow Of The Tomb Raider на максимальных настройках в 1080p идёт со средним числом кадров 104 к/с (RTX 3060) и 88 к/с (RTX 2060).

В Far Cry 6 можно играть с ультра-пресетом в 1080p. В среднем производительность с RTX 3060 составляет 82 к/с, с RTX 2060 - 67 к/с.