«Кто придумал эту ерунду?»: разработчик Cyberpunk 2077 об Илоне Маске в игре

Он поставил под сомнение источник слухов и подчеркнул, что персонаж, о котором идет речь, никак не похож на Маска.

Кроме того, Миллс прокомментировал другой слух о том, что Маск ворвался в студию и потребовал роль, размахивая раритетным пистолетом, и заявил, что не может подтвердить правдивость этой истории. Он еще раз подчеркнул, что персонаж, которого люди приняли за Маска, не был похож на предпринимателя.

Тем временем для игры Cyberpunk 2077 было выпущено бесплатное обновление 2.0. Оно включает в себя изменения в деревьях навыков, киберпространстве, боевом искусственном интеллекте и многое другое, улучшающее общий игровой опыт.