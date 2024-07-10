Кто-то должен оплатить покупку Activision: подписка Xbox Game Pass станет дороже

Опубликовано 10 июля 2024, 15:45
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Кто-то должен оплатить покупку Activision: подписка Xbox Game Pass станет дорожеИ вводится новый "стандартный" уровень
Microsoft собирается повысить цены на подписки Xbox Game Pass Ultimate и PC Game Pass с 12 сентября. Стоимость Xbox Game Pass Ultimate увеличится на 3 доллара и составит 19,99 доллара в месяц, а PC Game Pass поднимется с 9,99 до 11,99 доллара в месяц. Это повышение цен происходит на фоне того, что Microsoft готовится добавить такие громкие игры, как Call of Duty: Black Ops 6, в свою линейку Game Pass в конце этого года.
В дополнение к повышению цен Microsoft вводит новый уровень подписки под названием Xbox Game Pass Standard. Эта новая опция стоимостью 14,99 доллара в месяц не будет включать в себя доступ в первый день к играм внутренних студий Microsoft, что доступно в тарифах Ultimate и PC.
Корректировка цен и введение нового уровня происходят в связи с тем, что Microsoft стремится сбалансировать расходы, связанные с добавлением в сервис Game Pass таких игр-блокбастеров, как Call of Duty (после покупки Activision).