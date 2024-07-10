Кто-то должен оплатить покупку Activision: подписка Xbox Game Pass станет дороже

В дополнение к повышению цен Microsoft вводит новый уровень подписки под названием Xbox Game Pass Standard. Эта новая опция стоимостью 14,99 доллара в месяц не будет включать в себя доступ в первый день к играм внутренних студий Microsoft, что доступно в тарифах Ultimate и PC.

Корректировка цен и введение нового уровня происходят в связи с тем, что Microsoft стремится сбалансировать расходы, связанные с добавлением в сервис Game Pass таких игр-блокбастеров, как Call of Duty (после покупки Activision).