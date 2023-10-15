Кто-то купил абсолютно новую консоль Wii U, хотя ее сняли с продаж

Мэт Пискателла, отраслевой аналитик компании Circana, преуменьшил значимость этой единичной продажи Wii U, отметив, что продажи новых консолей PlayStation Vita также были минимальными. Однако этот редкий случай служит ностальгическим напоминанием о месте Wii U в игровой истории.

Несмотря на ограниченный коммерческий успех, консоль по-прежнему имеет множество преданных поклонников, что делает эту единичную продажу заметным моментом для тех, кто неравнодушен к уникальной игровой системе.