Кто-то купил абсолютно новую консоль Wii U, хотя ее сняли с продаж

Кто-то купил абсолютно новую консоль Wii U, хотя ее сняли с продажНо не в России, само собой
Согласно последним данным компании Circana (бывшая The NPD Group), за сентябрь в США продана одна новая консоль Wii U. Эта продажа особенно удивительна, если учесть, что Wii U была снята с производства несколько лет назад, что вызывает вопросы о том, как она снова оказалась на рынке. При этом неизвестно, какой розничный магазин продал эту одиночную консоль.
Мэт Пискателла, отраслевой аналитик компании Circana, преуменьшил значимость этой единичной продажи Wii U, отметив, что продажи новых консолей PlayStation Vita также были минимальными. Однако этот редкий случай служит ностальгическим напоминанием о месте Wii U в игровой истории.
Несмотря на ограниченный коммерческий успех, консоль по-прежнему имеет множество преданных поклонников, что делает эту единичную продажу заметным моментом для тех, кто неравнодушен к уникальной игровой системе.