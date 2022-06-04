Кто-то слил секретные схемы китайского танка, чтобы выиграть спор на форуме

В популярной игре представлены современные виды наземной, воздушной и морской техники, а число постоянных игроков составляет около 50 000 человек. И некоторые из них, похоже, не могут удержаться от утечки секретных военных данных, чтобы сделать игровой процесс более точным.

Недавняя утечка, полученная от человека, имеющего доступ к секретной информации армии Китая, произошла потому, что он хотел, чтобы китайские боевые танки в игре имели более точные игровые характеристики. Для него, очевидно, было важнее доказать другому человеку, что тот не прав, чем задуматься о последствиях публикации в Интернете технических деталей военных боеприпасов.

Разработчик видеоигры, компания Gaijin Entertainment, забанила пользователя, сообщив Kotaku, что “информация об этом конкретном снаряде все еще засекречена в Китае. Публикация секретной информации о транспортном средстве любой страны на форумах War Thunder категорически запрещена, и разработчики игры никогда не используют ее в своей работе”.