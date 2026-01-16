Культовая серия стратегий Civilization посетит смартфоны и планшеты Apple

Опубликовано 16 января 2026, 12:061 мин.
Культовая серия стратегий Civilization посетит смартфоны и планшеты AppleЖдите в Apple Arcade в феврале
Apple объявила, что стратегия Sid Meier’s Civilization VII станет доступна в сервисе Apple Arcade уже 5 февраля. Для подписчиков сервиса игра будет доступна бесплатно, без дополнительной оплаты.
© Firaxis Games / Apple
Отзывы о Civilization VII получились «неоднозначными». Игроки критикуют игру в том числе за странную систему перехода между эпохами. В то же время многие хвалят визуальную часть игры.
Версия для Apple Arcade будет поддерживать сразу несколько устройств. В Civilization VII можно будет играть на Mac, iPhone и iPad. Интерфейс под мобильные устройства переработают, поэтому должно быть удобно.