Опубликовано 16 января 2026, 12:06
Культовая серия стратегий Civilization посетит смартфоны и планшеты Apple

Ждите в Apple Arcade в феврале
Apple объявила, что стратегия Sid Meier’s Civilization VII станет доступна в сервисе Apple Arcade уже 5 февраля. Для подписчиков сервиса игра будет доступна бесплатно, без дополнительной оплаты.
Отзывы о Civilization VII получились «неоднозначными». Игроки критикуют игру в том числе за странную систему перехода между эпохами. В то же время многие хвалят визуальную часть игры.

Версия для Apple Arcade будет поддерживать сразу несколько устройств. В Civilization VII можно будет играть на Mac, iPhone и iPad. Интерфейс под мобильные устройства переработают, поэтому должно быть удобно.

