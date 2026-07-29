Культовую The Elder Scrolls III: Morrowind перенесли в браузер

По умолчанию сайт предлагает прогуляться по тестовой местности, чтобы проверить управление. Но если вы укажете сайту, где на устройстве лежат файлы Morrowind, то сможете пройти всю игру от начала и до конца прямо в браузере. В веб-версии даже работают сохранения и настройки.

В планах разработчика добавить поддержку модов и… мультиплеера.