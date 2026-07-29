Культовую The Elder Scrolls III: Morrowind перенесли в браузер

Опубликовано 29 июля 2026, 17:431 мин.
Культовую The Elder Scrolls III: Morrowind перенесли в браузерДа, запускается прямо в браузере
Благодаря усилиям одного энтузиаста, знаменитая The Elder Scrolls III: Morrowind, вышедшая ещё в 2002 году, получила новую жизнь в браузерах. Достаточно лишь открыть один сайт (и иметь копию игры).
© Bethesda
По умолчанию сайт предлагает прогуляться по тестовой местности, чтобы проверить управление. Но если вы укажете сайту, где на устройстве лежат файлы Morrowind, то сможете пройти всю игру от начала и до конца прямо в браузере. В веб-версии даже работают сохранения и настройки.
В планах разработчика добавить поддержку модов и… мультиплеера.
Источник:digitalfoundry
Автор:Максим Многословный
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