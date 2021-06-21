Культовый шутер Quake перезапустят с главным героем женщиной

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Культовый шутер Quake перезапустят с главным героем женщинойВ нём будет и одиночная кампания, и мультиплеер
Инсайдер сообщил, что американская компания-разработчик компьютерных игр id Software готовит перезапуск шутера Quake. В нём будут существенные изменения.
Сообщается, что в перезапуске серии Quake главным героем будет женщина. Пока это не официальная информация, поэтому стоит отнестись к ней со скепсисом.
Инсайдер поведал, что новая Quake разрабатывается id Software совместно с MachineGames. Последняя компания ответственна за перезапуск Wolfenstein. В перезапуске будет одиночная кампания и мультиплеер. Другие детали об игре неизвестны.
Quake впервые вышла в 1996 году. В своё время игра совершила прорыв в 3D технологиях, в ней был реализован полностью трёхмерный мир. Утверждается, что с появлением первого Quake зародилось понятие «киберспорт».