Культовый шутер Quake перезапустят с главным героем женщиной

Сообщается, что в перезапуске серии Quake главным героем будет женщина. Пока это не официальная информация, поэтому стоит отнестись к ней со скепсисом.

Инсайдер поведал, что новая Quake разрабатывается id Software совместно с MachineGames. Последняя компания ответственна за перезапуск Wolfenstein. В перезапуске будет одиночная кампания и мультиплеер. Другие детали об игре неизвестны.

Quake впервые вышла в 1996 году. В своё время игра совершила прорыв в 3D технологиях, в ней был реализован полностью трёхмерный мир. Утверждается, что с появлением первого Quake зародилось понятие «киберспорт».