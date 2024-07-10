Легальные читы: Razer представила "Snap Tap" для лучшего уклонения от пуль

Опубликовано 10 июля 2024, 21:45
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Легальные читы: Razer представила "Snap Tap" для лучшего уклонения от пульУлучшая отзывчивость для соревновательной игры
Razer выпустила новую программную функцию "Snap Tap", предназначенную для игровых клавиатур линейки Huntsman V3 Pro. Эта функция нацелена на геймеров, устраняя задержки при переключении направлений движения, в частности, улучшая отзывчивость клавиш "A" и "D", часто используемых в таких играх, как Valorant, Counter-Strike 2 и Apex Legends.
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Snap Tap использует регулируемое срабатывание аналоговых оптических переключателей Huntsman V3 Pro, обеспечивая мгновенное распознавание ввода независимо от силы нажатия. Традиционные переключатели клавиатуры требуют определенной точки нажатия для регистрации ввода, а аналоговые оптические переключатели могут регистрировать ввод при любом уровне давления, обеспечивая преимущество в "быстро меняющихся игровых сценариях".
Эта новая функция дополняет и без того неплохой "арсенал" Huntsman V3 Pro, который включает режим Rapid Trigger для мгновенной регистрации нажатий.
Snap Tap, доступный через обновление прошивки.