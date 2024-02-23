Легендарная игра Star Wars: Battlefront получит версию для современных ПК

Однако, особое внимание уделяется «Bespin: Platforms», карте, ставшей легендарной среди фанатов. Этот городской ландшафт на платформах, вдохновленный миром Беспин, предлагал уникальный опыт во времена выхода игра. Каждый из двух мостов в центральной части карты становился «зоной смерти», где силы боролись за контроль.

Эта коллекция, запланированная к выпуску в марте, обещает вернуть игроков к знаменитым битвам, воссоздавая атмосферу «реалистичной» научно-фантастической войны во вселенной Star Wars.