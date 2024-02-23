Легендарная игра Star Wars: Battlefront получит версию для современных ПК

Опубликовано 23 февраля 2024, 19:12
1 мин.
Легендарная игра Star Wars: Battlefront получит версию для современных ПКС расширениями для режима "герои против злодеев
Lucasfilm и Aspyr подтвердили выпуск новой коллекции, включающей в себя шутеры 2004−2005 годов Star Wars: Battlefront и Battlefront II. Обновленные версии будут доступны на ПК и консолях, предлагая возрожденный многопользовательский режим, интегрированный эксклюзивный контент и расширения для режима «герои против злодеев».
© Ferra.ru
Однако, особое внимание уделяется «Bespin: Platforms», карте, ставшей легендарной среди фанатов. Этот городской ландшафт на платформах, вдохновленный миром Беспин, предлагал уникальный опыт во времена выхода игра. Каждый из двух мостов в центральной части карты становился «зоной смерти», где силы боролись за контроль.
Эта коллекция, запланированная к выпуску в марте, обещает вернуть игроков к знаменитым битвам, воссоздавая атмосферу «реалистичной» научно-фантастической войны во вселенной Star Wars.