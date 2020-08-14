Легендарная стратегия Civilization 6 вышла на Android

Установить игру можно абсолютно бесплатно, однако речь лишь о пробной версии. В ней, к слову, геймеры могут совершить ограниченное количество ходов - 60. Для продолжения игры необходима покупка полноценной игры.

Полная версия тайтла доступна за 19, 99 долларов или приблизительно 1,3 тыс рублей. Кроме того, пользователи также могут приобрести и дополнительный контент. В частности, глобальное дополнение Rise and Fall, которое доступно за 29, 99 долларов и Gathering Storm за 39, 99 долларов. Установить игру можно по этой ссылке.