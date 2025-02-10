Легендарная стратегия Civilization получит версию для VR-шлемов

VR-версия будет выполнена в стиле настольной игры, что позволит игрокам проецировать игру в свое физическое пространство с помощью камер шлема. В многопользовательском режиме игроки будут видеть своих противников в виде цифровых аватаров, представляющих выбранных ими лидеров.

*Meta обещает, что в этой версии будет реализован «полный опыт Civilization», с возможностью выбрать любого лидера для управления любой цивилизацией — новая функция, появившаяся в Civilization VII. Кроме того, игра по умолчанию работает в более быстром темпе, что делает ее более удобной для VR-сессий, хотя игроки всё ещё могут регулировать скорость.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена