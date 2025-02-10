Легендарная стратегия Civilization получит версию для VR-шлемов

Опубликовано 10 февраля 2025, 14:151 мин.
Легендарная стратегия Civilization получит версию для VR-шлемовCivilization VII выходит на *Quest
Популярная серия Civilization выходит в виртуальную реальность с игрой Sid Meier’s Civilization VII — VR, которая появится этой весной для *Meta Quest 3 и 3S. Хотя точная дата выхода и цена еще не объявлены, 2K и Firaxis Games подтвердили, что в игре будут представлены режимы виртуальной и смешанной реальности.
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VR-версия будет выполнена в стиле настольной игры, что позволит игрокам проецировать игру в свое физическое пространство с помощью камер шлема. В многопользовательском режиме игроки будут видеть своих противников в виде цифровых аватаров, представляющих выбранных ими лидеров.
*Meta обещает, что в этой версии будет реализован «полный опыт Civilization», с возможностью выбрать любого лидера для управления любой цивилизацией — новая функция, появившаяся в Civilization VII. Кроме того, игра по умолчанию работает в более быстром темпе, что делает ее более удобной для VR-сессий, хотя игроки всё ещё могут регулировать скорость.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена