Легендарного футболиста Месси сделали героем новой игры Call of Duty

13:14, 01 декабря 2022
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Легендарного футболиста Месси сделали героем новой игры Call of DutyЧто маркетинг животворящий вытворяет
Новейшая часть шутера Call of Duty — Modern Warfare II — уже успела стать самой успешной игрой в серии. Но Activision Blizzard явно мало этого достижения — компания активно пытается привлечь всё новых игроков.
Фото: PCGamer
Для этого, например, в игру был добавлен скин легендарного футболиста Лионеля Месси. Теперь за него может сыграть любой желающий, готовый выложить 2400 местных монет. Если переводить в настоящие деньги, то это 20 долларов или 1200 рублей.
PCGamer
Что интересно, разработчики игры не стали останавливаться лишь на Месси. Они также добавили в свой проект двух других звёзд футбола — Неймара и Поля Погба.
Напомним, что Call of Duty: Modern Warfare 2 понадобилось всего 10 дней, чтобы заработать 1 млрд долларов.