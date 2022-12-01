Легендарного футболиста Месси сделали героем новой игры Call of Duty

Что интересно, разработчики игры не стали останавливаться лишь на Месси. Они также добавили в свой проект двух других звёзд футбола — Неймара и Поля Погба.

Напомним, что Call of Duty: Modern Warfare 2 понадобилось всего 10 дней, чтобы заработать 1 млрд долларов.