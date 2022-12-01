Игры
13:14, 01 декабря 2022
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Легендарного футболиста Месси сделали героем новой игры Call of Duty

Что маркетинг животворящий вытворяет

Новейшая часть шутера Call of Duty — Modern Warfare II — уже успела стать самой успешной игрой в серии. Но Activision Blizzard явно мало этого достижения — компания активно пытается привлечь всё новых игроков.

Легендарного футболиста Месси сделали героем новой игры Call of Duty

Фото: PCGamer

Для этого, например, в игру был добавлен скин легендарного футболиста Лионеля Месси. Теперь за него может сыграть любой желающий, готовый выложить 2400 местных монет. Если переводить в настоящие деньги, то это 20 долларов или 1200 рублей.

Легендарного футболиста Месси сделали героем новой игры Call of Duty

PCGamer

Что интересно, разработчики игры не стали останавливаться лишь на Месси. Они также добавили в свой проект двух других звёзд футбола — Неймара и Поля Погба.

Напомним, что Call of Duty: Modern Warfare 2 понадобилось всего 10 дней, чтобы заработать 1 млрд долларов.

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