Легендарную Diablo 3 продают со скидкой

Основная игра получила скидку в 25%. Кроме того, снижены цены на различные комплекты и дополнения.

Так стандартная версия Diablo 3 стоит сейчас 749 рублей. Издание Diablo 3 Eternal Collection, в которое входят основная игра, а также дополнения Reaper of Souls и «Возвращение некроманта», продают за 1499 рублей.

Отдельно дополнения Reaper of Souls и «Возвращение некроманта» можно приобрести за 749 рублей.

Напомним, Diablo 3 была выпущена в 2012 году. Действие игры происходит в Санктуарии. Играть можно за один из пяти классов: варвара, чародея, охотника на демонов, монаха или колдуна.