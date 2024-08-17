Легендарную Diablo перенесли прямо в браузер: играйте хоть сейчас

Опубликовано 17 августа 2024, 11:15
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Легендарную Diablo перенесли прямо в браузер: играйте хоть сейчасС помощью нового проекта с открытым исходным кодом
Оригинальная Diablo и ее DLC Hellfire теперь полностью доступны для игры прямо в вашем веб-браузере благодаря проекту с открытым исходным кодом Diabloweb. Этот проект, разработанный d07RiV и размещенный на GitHub, использует кодовую базу DevilutionX, чтобы перенести классическую ролевую игру на современные браузеры.
© Скриншот Ferra.ru / d07RiV / DiabloWeb
Diabloweb работает на основе WebAssembly, что позволяет игре эффективно работать в различных браузерах без необходимости использования специального ПО. Проект удаляет все зависимости из оригинального кода игры, адаптируя его для работы с JavaScript, что потребовало значительных изменений в обработке событий и работе с меню.
Чтобы играть, пользователям необходимо загрузить свой собственный файл DIABDAT. MPQ, содержащий данные игры. Этот файл может быть взят из копии игры, приобретенной через GOG. Но есть и бесплатный вариант игры, shareware-версия Diablo. Хотя она предлагает «ограниченный» опыт, сыграть в игру можно.