Легендарную Diablo перенесли прямо в браузер: играйте хоть сейчас

Diabloweb работает на основе WebAssembly, что позволяет игре эффективно работать в различных браузерах без необходимости использования специального ПО. Проект удаляет все зависимости из оригинального кода игры, адаптируя его для работы с JavaScript, что потребовало значительных изменений в обработке событий и работе с меню.