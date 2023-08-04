Легендарную Quake 2 с новой графикой покажут в августе

То, что облагороженная версия легендарного шутера появится на свет, стало известно после публикации GRAC (Game Rating and Administration Committee), которая выдала игре возрастной рейтинг в Южной Корее.

Игра будет называться просто «Quake II», о чем также свидетельствуют оценочные документы других организаций, таких как ESRB и PEGI. В некоторых из этих документов даже используется термин «Enhanced» (Улучшенная) вместо «Remastered» (Переделанная) для описания характера игры.

Анонс состоится на QuakeCon 2023, который пройдет с 10 августа по 13 августа этого года, если верить инсайдеру. Это ежегодное мероприятие посвящено играм, разработанным компанией id Software, и в этом году после трех лет виртуальных выставок возвращается в очном формате.

Облагороженная Quake II будет доступна на ПК, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. А поскольку издателем игры является Bethesda Softworks, вполне вероятно, что в день запуска она появится и в Xbox Game Pass, к радости поклонников Quake с активной подпиской.