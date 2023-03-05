Легендарный баскетболист выпустит свою версию PlayStation 5

«Всё ещё безумно думать, что ребёнок из Акрона, выросший, играя в игры, может создать что-то подобное. Разработка панели для консоли и контроллера с PlayStation, которые отдают дань уважения моим ученикам „I Promise“ (школа, открытая при поддержке Фонда семьи Леброна — прим. ред.) и тому, откуда мы родом, — довольно крутая вещь. Я надеюсь, что это будет вдохновлять, и люди получат удовольствие, находя смысл в каждой детали», — заявил баскетболист.

Это сотрудничество станет началом для PlayStation Playmakers — программы, в рамках которой компания будет сотрудничать с известными людьми: спортсменами, актёрами, художниками и геймерами.