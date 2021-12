Легендарный Core i7-2600K десять лет спустя: всё ещё тянет новые игры?

Эксперты GECID.com выяснили, как идут современные игры в Full HD на различных настройках с конфигурацией на основе Core i7-2600К. Запускались при этом такие проекты, как Assassin’s Creed: Valhalla, Battlefield 2042, Cyberpunk 2077, Deathloop, Escape From Tarkov, Far Cry 6, Forza Horizon 5, Halo Infinite (MP), Red Dead Redemption 2, StarCraft II, The Witcher 3: Wild Hunt, Warframe, ARK: Survival Evolved, Grand Theft Auto V, Rust, Rainbow Six: Siege, Watch Dogs: Legion.

Лучшие результаты с точки зрения средней производительности удалось получить с Core i7-2600К в Rainbow Six: Siege (192 к/с, Full HD, ультра-настройки), Warframe (166 к/с, Full HD, высокие настройки графики; 131 к/с, Full HD, максимальные настройки), Forza Horizon 5 (123 к/с, Full HD, средние настройки графики). Также 100 и более кадров в секунду в среднем получается достичь в Halo Infinite (111 к/с, Full HD, низкие настройки графики), Assassin’s Creed: Valhalla (100 к/с, Full HD, средние настройки графики).