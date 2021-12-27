Легендарный Core i7-2600K десять лет спустя: всё ещё тянет новые игры?Проверили на YouTube-канале GECID.com
Эксперты GECID.com выяснили, как идут современные игры в Full HD на различных настройках с конфигурацией на основе Core i7-2600К. Запускались при этом такие проекты, как Assassin’s Creed: Valhalla, Battlefield 2042, Cyberpunk 2077, Deathloop, Escape From Tarkov, Far Cry 6, Forza Horizon 5, Halo Infinite (MP), Red Dead Redemption 2, StarCraft II, The Witcher 3: Wild Hunt, Warframe, ARK: Survival Evolved, Grand Theft Auto V, Rust, Rainbow Six: Siege, Watch Dogs: Legion.
Лучшие результаты с точки зрения средней производительности удалось получить с Core i7-2600К в Rainbow Six: Siege (192 к/с, Full HD, ультра-настройки), Warframe (166 к/с, Full HD, высокие настройки графики; 131 к/с, Full HD, максимальные настройки), Forza Horizon 5 (123 к/с, Full HD, средние настройки графики). Также 100 и более кадров в секунду в среднем получается достичь в Halo Infinite (111 к/с, Full HD, низкие настройки графики), Assassin’s Creed: Valhalla (100 к/с, Full HD, средние настройки графики).
Худшие значения производительности процессор демонстрирует в Watch Dogs: Legion (53 к/с, Full HD, высокие настройки), Battlefield 2042 (56 к/с, Full HD, низкие настройки), Cyberpunk 2077 (57 к/с, Full HD, ультра-настройки).
Все остальные результаты можно увидеть на графиках выше.
В целом процессор Core i7-2600К стоит около 70 долларов. Если вы хотите обновить систему с процессором Core i3, то данная модель подойдёт как нельзя лучше. Хотя нужно сказать, что производительность на фоне более современных устройств у него не очень высокая и присутствует поддержка устаревшего стандарта памяти DDR3 и интерфейса PCIe 2.0.
Конфигурация протестированного ПК:
- процессор Intel Core i7-2600K;
- материнская плата ASUS P8P67;
- система охлаждения NZXT Kraken Z63;
- оперативная память G.Skill TridentX 2x8GB DDR3-2400;
- видеокарта SAPPHIRE Radeon RX 6900 XT NITRO+ SE;
- SSD Apacer AS350X 1TB;
- SSD Apacer Panther AS350 1TB;
- блок питания Seasonic Prime PX-850 850W;
- корпус Zalman Z7 NEO Black Tempered Glass.