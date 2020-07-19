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Легендарный квест «Сибирь» продают за копейки
Каких-то 28 рублей
В Steam стартовала распродажа издательства Microids. В её рамках легендарный квест «Сибирь» продают за «копейки».
«Сибирь» была создана бельгийским автором Бенуа Сокалем и издана в 2002 году. Игра получила высокие оценки критиков за графику и сюжет. Сейчас в Steam первую часть можно купить за каких-то 28 рублей, если хочется поиграть и ностальгировать.
Syberia 2 тоже предлагают за 28 рублей. Syberia 3, которая вышла в 2017 году и немного разочаровала фанатов, стоит 99 рублей.
Помимо этой серии игр на распродаже предлагают экшен XIII Classic, в котором герою нужно доказать свою невиновность.
Остальные предложения акции можно посмотреть по этой ссылке. Распродажа продлится до 24 июля.