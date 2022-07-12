Легендарный Lego ушёл из России

Об этом журналистам рассказал источник из числа сотрудников компании и подтвердил гендиректор российского подразделения Lego.

«Учитывая продолжающиеся существенные нарушения операционной среды, мы приняли решение прекратить коммерческую деятельность в России на неопределённый срок. Это включает в себя прекращение работы большей части нашей московской команды и наше партнёрство с Inventive Retail Group», — сказал Inc. гендиректор российского подразделения.

Всего в России был 81 магазин Lego. Игрушки смогут ввозить в страну по параллельному импорту, их даже можно будет продавать в тех же магазинах, но вывески придётся сменить.