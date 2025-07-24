Lego выпустила официальную модель Nintendo Game Boy

Опубликовано 24 июля 2025, 22:301 мин.
Lego выпустила официальную модель Nintendo Game BoyС интересным экраном, почти что рабочим
Lego представила официальный набор по классической портативной консоли Nintendo Game Boy 1989 года. Конструктор уже можно заказать за $ 60, а в продаже он появится 1 октября. Размеры модели почти совпадают с оригиналом — около 14 см в ширину и 9 см в высоту.
© Lego
Кнопки сделаны так, что выглядят как настоящие — они будто углублены в корпус, а плавные формы консоли переданы очень точно, отмечают СМИ. Все надписи и детали, такие как кнопки, регулятор громкости, выключатель и динамик, выполнены с помощью печатных элементов, а не наклеек, что делает модель реалистичнее.
Главная фишка Lego Game Boy — экран с лентикулярными пластинами. Они показывают разные изображения под разным углом, например, сцены из игр The Legend of Zelda: Link’s Awakening и Super Mario Land. Можно менять «картриджи» с этими пластинами.
Жаль, но в набор не включили Tetris.