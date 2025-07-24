Lego выпустила официальную модель Nintendo Game Boy

Главная фишка Lego Game Boy — экран с лентикулярными пластинами. Они показывают разные изображения под разным углом, например, сцены из игр The Legend of Zelda: Link’s Awakening и Super Mario Land. Можно менять «картриджи» с этими пластинами.

Жаль, но в набор не включили Tetris.