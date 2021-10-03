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Lenovo готовит карманную игровую консоль на Android

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На сайте Lenovo обнаружили изображения неанонсированной игровой консоли Legion Play. Это карманная приставка, работающая под управлением операционной системы Android.
Lenovo готовит карманную игровую консоль на Android

Эти изображения загрузили в разделы Mobile World Congress 2021, выставки мобильной техники. Что интересно, о таком устройстве Lenovo так и не рассказала на мероприятии.

Технические характеристики консоли, конечно, неизвестны. Все выводы можно делать по концептам. По изображениям видно, что устройство имеет стики, крестовину и ещё четыре кнопки для управления. Из разъёмов у него есть USB Type-C и 3,5-мм порт для наушников.

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На изображениях также показано приложение для облачного стриминга игр NVIDIA GeForce NOW и магазин Google Play Store. Это позволило предположить, что на консоль будут устанавливать Android.