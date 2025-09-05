Lenovo наконец показала Legion Go 2 — топовую портативку за $1 099

Главные улучшения касаются эргономики, батареи и экрана. Новые контроллеры удобнее держать, а встроенная подставка и скрытая оптическая мышь делают игру комфортной, отмечают опробовавшие. Батарея увеличена на 50%, а экран 8,8 дюйма теперь OLED с разрешением 1920×1200, поддержкой переменной частоты от 30 до 144 Гц и высокой яркостью.

Также появились новые функции: сенсор отпечатка пальца в кнопке включения, до 2 ТБ памяти в топовой версии и до 32 ГБ оперативной памяти. Контроллеры получили улучшенную крестовину и джойстики с эффектом Холла, совместимые с оригинальным Legion Go.

Цена варьируется в зависимости от конфигурации: от $1099 за Z2 с 16 ГБ RAM и 1 ТБ памяти до $1479 за Z2 Extreme с 32 ГБ RAM и 2 ТБ. Версия на SteamOS пока не анонсирована.