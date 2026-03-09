Lenovo показала концепт портативной консоли со складным экраном

Опубликовано 09 марта 2026, 21:011 мин.
Lenovo показала концепт портативной консоли со складным экраномLegion Go Fold
На выставке MWC Lenovo представила концепт портативки Lenovo Legion Go Fold. Главная особенность устройства — складной экран.
© Lenovo
Консоль оснащена гибким POLED-дисплеем. В сложенном виде экран имеет диагональ 7,7 дюйма, и устройство работает как обычная портативная игровая приставка. По бокам крепятся съёмные контроллеры. Если раскрыть устройство, экран увеличивается до 11,6 дюйма.
Есть режим разделённого экрана в вертикальном формате. На одной половине можно играть, а на другой — смотреть, допустим, видео. Есть и полноэкранный горизонтальный режим.
Ещё один вариант — режим мини-ноутбука. В комплекте есть беспроводная клавиатура с тачпадом.
Внутри установлен процессор Intel Core Ultra 7 258V, 32 ГБ оперативной памяти и батарея на 48 Вт·ч.
Пока это только концепт, и неизвестно, выйдет ли он в продажу.