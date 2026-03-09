Lenovo показала концепт портативной консоли со складным экраном

Консоль оснащена гибким POLED-дисплеем. В сложенном виде экран имеет диагональ 7,7 дюйма, и устройство работает как обычная портативная игровая приставка. По бокам крепятся съёмные контроллеры. Если раскрыть устройство, экран увеличивается до 11,6 дюйма.

Есть режим разделённого экрана в вертикальном формате. На одной половине можно играть, а на другой — смотреть, допустим, видео. Есть и полноэкранный горизонтальный режим.