Lenovo представит консоль на базе SteamOS совместно с Valve на выставке CES 2025

Мероприятие состоится 7 января. Содизайнер Steam Deck Пьер-Луп Гриффа (Pierre-Loup Griffais) будет присутствовать на мероприятии в качестве представителя Valve, а также Джейсон Рональд (Jason Ronald), вице-президент Microsoft по игровым устройствам Xbox следующего поколения.

Ожидается, что Lenovo представит Legion Go S, меньший портативный ПК под управлением SteamOS. Более крупный Legion Go, который будет работать на базе Windows, также может быть представлен с такими улучшениями, как эргономичные рукоятки и съемные контроллеры. По слухам, оба устройства будут оснащены готовящимися к выпуску чипами AMD Z2 Extreme.

Кстати, хотя присутствие Microsoft на мероприятии заслуживает внимания, портативную консоль Xbox в ближайшее время можно не ждать.