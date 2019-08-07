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Летняя распродажа PlayStation Store пополнилась новыми предложениями

Продлится до 22 августа
С 24 июля по 22 августа в магазине PlayStation проходит большая Летняя распродажа. В её рамках игры распродают со скидками до 72%. Теперь акция пополнилась новыми предложениями. Среди них — Metro Exodus, Mortal Kombat 11 и другие игры.

Хит 2019 года Metro Exodus продают за 1999 рублей вместо 4099.

Ещё одна новинка Mortal Kombat 11 стоит теперь 2899 рублей вместо 3999.

Call of Duty: Black Ops 4 — издание «Апокалипсис Z» получила 50-процентную скидку. Купить её можно за 1999 рублей вместо 3999.

Издания Diablo III Eternal Collection и «Возвращение некроманта» тоже продаются с огромными скидками. Перво за 1159 рублей вместо 3999, а второе — за 399 рублей вместо 799.

Стандартное издание Tom Clancy’s The Division 2 стоит 1999 рублей вместо 4499.

Напомним, что это не исчерпывающий список предложений. С остальными можно ознакомиться по этой ссылке.

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