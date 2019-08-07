Летняя распродажа PlayStation Store пополнилась новыми предложениями

Хит 2019 года Metro Exodus продают за 1999 рублей вместо 4099.
Ещё одна новинка Mortal Kombat 11 стоит теперь 2899 рублей вместо 3999.
Call of Duty: Black Ops 4 — издание «Апокалипсис Z» получила 50-процентную скидку. Купить её можно за 1999 рублей вместо 3999.
Издания Diablo III Eternal Collection и «Возвращение некроманта» тоже продаются с огромными скидками. Перво за 1159 рублей вместо 3999, а второе — за 399 рублей вместо 799.
Стандартное издание Tom Clancy’s The Division 2 стоит 1999 рублей вместо 4499.
Напомним, что это не исчерпывающий список предложений. С остальными можно ознакомиться по этой ссылке.