Логотип Nintendo GameCube 2001 года всё ещё считают лучшим в истории

По сравнению с более современным брендингом Nintendo логотип GameCube выделяется своей «креативностью», пишет CreativeBloq. Поклонники на Reddit называют его лучшим логотипом консоли в истории, и дело не только в визуальном оформлении. Интерфейс приставки также перенял тему куба.

Фирменный звук запуска GameCube — еще одна изюминка. Плавный, похожий на ASMR, он считается фанатами «опережающим свое время» в плане звукового брендинга. Здесь даже есть скрытое пасхальное яйцо — при удержании кнопки Z звук меняется.