Лучшая часть Halo впервые приходит на ПК в Steam

Компания Microsoft официально объявила о предстоящем выходе Halo: The Master Chief Collection на ПК. Сборник шутеров будет доступен как в Microsoft Store, так и в Steam.

По словам разработчиков, обновлённый сборник был создан специально для ПК-аудитории, включает все функции и улучшения, управление с помощью мыши и клавиатуры, поддержку разных разрешений и соотношений сторон экрана, изменение углов обзора и настраиваемую частоту кадров. Предусмотрена также поддержка контроллеров, включая геймпады Xbox. Кроме того, проект планируется развивать со временем.

Также Microsoft объявила, что Halo: Reach была добавлена в сборник. В него входят Halo: Reach, Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2: Anniversary, Halo 3, Halo 3: ODST Campaign и Halo 4. Игры будут выходить постепенно, чтобы разработчики убедились в качестве.