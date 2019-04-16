Лучшая гонка на Xbox впервые выйдет на смартфонах

Компания Microsoft представила новую игру в своей серии гоночных симуляторов — Forza Street. Сейчас игра уже доступна для компьютеров с Windows 10, а до конца года она появится для мобильных устройств на базе iOS и Android.

Forza Street — это первая попытка вывести серию за пределы платформ Xbox и Windows. Она распространяется как условно бесплатная, то есть загрузить её можно бесплатно, но игре присутствует платный контент.

Разработчиком выступила студия Turn 10 Studios. Это переработанная версия доступной с прошлого года в Xbox Live игры под названием Miami Street. Мобильная версия унаследует множество автомобилей, от классических гоночных болидов до современных гиперкаров, возможности тюнинга и тому подобное.